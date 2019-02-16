Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük Ankara buluşmasının ardından sosyal medyada da harekete geçti. EYT'liler #EytİçinZamanVarken etiketiyle seslerini daha gür duyurmaya çalıştı. Binlerce paylaşımın yapıldığı etiket etkinliğinde talepler dile getirildi, sorunlara çözüm bulunması istendi. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran da "Bir kuşağın aynı amaç uğruna birleşerek tek vücut olduğu, benzerine rastlanmamış güçlü bir oluşumdur. Bizler tek amaç için el birliğiyle mücadele ediyoruz. Aramıza girmeye, bizleri bölmeye çalışanlara vereceğimiz cevap, Biz varız, biriz, birlikteyiz" mesajıyla etikete destek verdi. Ayrıca Boran, kendilerini bölmeye çalışanlara verilecek mesajın net olduğunu belirtti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından büyük Ankara buluşmasının ardından sosyal medyada da etkinlik düzenlendi. Binlerce EYT'li #EytİçinZamanVarken etiketiyle mesaj atarak taleplerini dile getirdi. Çalışma kapsamında etiket Türkiye gündeminde yer aldı, binlerce kullanıcı tarafından takip edildi.



Taleplerinin çözülmesini isteyen EYT'liler, sosyal medyayı kullanarak seslerini daha gür duyurmaya çalışıyor.



EYT SYDD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran da etikete mesaj atarak tepkisini dile getirdi.



Boran şu ifadeleri kullandı:



“Bir kuşağın aynı amaç uğruna birleşerek tek vücut olduğu, benzerine rastlanmamış güçlü bir oluşumdur.



Bizler tek amaç için el birliğiyle mücadele ediyoruz.



Aramıza girmeye, bizleri bölmeye çalışanlara vereceğimiz cevap,



Biz varız, biriz, birlikteyiz”



ulusal.com.tr