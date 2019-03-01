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Emeklilikte yaşa takılanlarda EYT'lilerde son durum ne? 2019 son dakika EYT gelişmeleri ve haberleri! EYT'lilerden Ankara'nın ardından İstanbul'da da 1 milyon kişi hedefli miting

Sorunlarına çözüm isteyen Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Ankara'dan sonra İstanbul'un Maltepe ilçesinde büyük bir mitinge hazırlanıyor. 1 milyon kişi olma hedefi koyan EYT'lilerin büyük buluşmasının mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. EYT ile ilgili Çalışma Bakanı, 'gündemimizde yok' açıklaması yapmıştı. EYT'li vatandaşlar da hükümete tepki göstermiş, sandığı işaret etmişti

Emeklilikte yaşa takılanlarda EYT'lilerde son durum ne? 2019 son dakika EYT gelişmeleri ve haberleri! EYT'lilerden Ankara'nın ardından İstanbul'da da 1 milyon kişi hedefli miting

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler büyük bir mitinge daha hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, EYT'liler büyük İstanbul mitingini Maltepe ilçesinde gerçekleştirecek.

Mitingin Maltepe ilçesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel (EYT SYDD) Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özüpak, açıklamasında, "Emeklilikte yaşa takılanlar İstanbul Maltepe'de 1 milyon olmaya hazır mısınız" ifadelerini kullandı.

EYT'DE SON DURUM

EYT ile ilgili Çalışma Bakanı, 'gündemimizde yok' açıklaması yapmıştı. 

EYT'li vatandaşlar da hükümete tepki göstermiş, sandığı işaret etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #istanbul #miting
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Murat - 4 gün önce
Geriye dönük eyt olmaz bu düeltilmeli
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