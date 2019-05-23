Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, İstanbul Yenikapı'da yapılması için başvurulan büyük mitingle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil ütün siyasi parti başkanları ve sendikalara, belediye başkanları için miting davetiyesinin hazır bekletildiğini ifade etti. Özüpak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, parti genel başkanları, sendika başkanları, siyasi parti il başkanları, aday belediye başkanları herkese davette bulunacağız." dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, İstanbul Yenikapı'da yapılması için başvurulan büyük mitingle ilgili açıklamalarda bulundu.



Özüpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil bütün siyasi parti başkanları ve sendikalara, belediye başkanları için miting davetiyesinin hazır bekletildiğini açıkladı.



Açıklamalarda bulunan Özüpak, şunları ifade etti:



"#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR



Haklı davamızda T.C vatandaşı olarak işitmediğimiz hakaret kalmadı.



26 Mayısta YENİKAPI' da



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,



Parti genel başkanları,



Sendika başkanları,



Siyasi parti il başkanları,



Aday belediye başkanları herkese davette bulunacağız.



Bizler ne için mücadeledeyiz, amacımız nedir herkes bilecek ve görecek.



Mağduriyetlerimizle neler yaşadığımızı, taleplerimizle mitingimizde haykıracağız.



AMA SEN VARSAN BUNU BAŞARACAĞIZ."



ulusal.com.tr



