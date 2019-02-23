Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'li vatandaşlar, 31 Mart 2019 yerel seçimi öncesinde mağduriyetlerinin giderilmesini, problemlerinin çözülmesini istiyor. EYT'liler, sandık mesajı vererek, 'çözüm yoksa oy yok' ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, emekli olmak istiyor.



EYT'li vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.



Büyük Ankara buluşmasının ardından gerekli izinlerin alınması sonrası büyük İstanbul buluşması için yer ve saat ile tarihin de açıklanacağı öğrenildi.



Sosyal medya üzerinden EYT'liler yaşadıkları mağduriyetleri anlatan mesajlar paylaşıyor.



Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, sosyal medyada isimlerinin önüne 'EYT' ibaresini ekleyip farkındalık yaratmaya çalışıyor.



Çalışıp, üretip, alınteri döktürlerini belirten EYT'liler, 17 yıldır verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini ifade etti. Yaşa takılanlar, imzalar toplayıp Beştepe'ye verdiklerini belirterek "Hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr