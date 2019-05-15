Mağdur edilen, emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlar, sosyal medyada biraraya gelerek etiket çalışması yaptı. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimler konulu çalışmada, '#EytKararlıSeçimdenÖnceIsrarlı' kullanılarak etkinlik düzenlendi. "Bu bir hak arayışıdır" diyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Gönül Boran, "Her geçen gün bir kat daha yükselen bu ses de haksızlığa karşı bir dik duruş sergileyen Türk Milletinin öz evladının sesidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 2'nci EYT mitingi ile ilgili de en kısa sürede bilgi paylaşımı yapılacağı bildirildi