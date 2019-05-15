‘BİZİ GÖRENLERLE YOL ALACAĞIZ'
Hükümetin, gündemine almadığı EYT'liler 31 Mart'taki seçimler öncesinde İstanbul Maltepe'de büyük bir miting yapmıştı. Seçim öncesi hükümeti uyaran EYT'liler, "Eğer bizi görmezseniz biz de sandıkta sizi görmeyiz" mesajını vermişti. EYT'lilerin çağrılarına, taleplerine kulak tıkayan hükümet seçim öncesi yaşanan mağduriyeti gündeme almadı. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesiyle EYT'lilerden yeni bir hamle geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri öncesi yine büyük bir mitinge hazırlanıyor.
Aydınlık, yeni miting kararını Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak ile konuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Valiliğe miting için gerekli izinler konusunda başvurduklarını söyleyen Özüpak, 26 Mayıs'ta Maltepe Meydanı'nda olacaklarını belirtti.
Özüpak şunları ifade etti:
"Seçimlerde siyasi partiler EYT'liler için de beyanlarını dile getirdi. Ancak hiçbir yol kat edilmedi. 31 Mart seçimlerinde biz EYT'liler olarak sarı kartımızı gösterdik. 'Bizi görenlerle anlayanlarla birlikte olacağız' dedik ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi İstanbul için ikinci seçim kararı alındı. Biz yine bizi görenlerle, konuşmak isteyenlerle yol alacağız. Umarım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bir yanıt gelir"
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) seçim öncesi ikinci büyük mitinge hazırlanıyor. 2 milyon katılımla İstanbul Maltepe'de miting yapmaya hazırlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "31 Mart'ta sarı kartımızı gösterdik. Şimdi yine bizi görenlerle yola devam edeceğiz" dedi
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