Daha önce Bursa ve Eskişehir'de geniş katılımlı toplantılar düzenleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu kez İstanbul'da bir araya geldi. Aşırı kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Ellerinde Türk bayrakları ile İstiklâl marşı okuyan Emeklilikte Yaşa Takılanlar bir yandan kendileri üzerinde oluşturulmak istenilen "sarı yelekliler" algısına yanıt verdi bir yandan da hükümete "Sesimizi duy" diye seslendi.

Yıllardır hükümete seslerini duyurmaya çalışıyorlar. "Biz sözümüzde durduk, üstümüze düşeni yaptık. Sıra devlette" diyorlar.



Yıllarca çalışıp sigorta primlerini tamamlayan ancak IMF dayatması nedeniyle getirilen düzenleme sebebiyle emeklilik hakları ellerinden alınan Emeklilikte Yaşa Takılanlar, hak mücadelesine devam ediyor.



Yurt genelinde farklı illerde toplantılar yaparak seslerini duyurmaya çalışan EYT'liler daha önce Bursa ve Eskişehir'de ses getiren büyük organizasyonlara imza atmıştı. Bu kez buluşma adresleri İstanbul oldu.



Akatlar'daki Mustafa Kemal kültür merkezinde bir araya gelen EYT'liler izdiham yüzünden salona sığmadı. Binlerce kişi kültür merkezinin kaoridorlarında ve dışarda kaldı.



EYT'lilerin büyük İstanbul buluşması, kendilerine yöneltilen "Sarı Yelekliler benzeri eylemler başlatacaklar" yönündeki eleştirilere yanıt vererek başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar İstiklâl marşını okudu, Türk Bayrakları ile her yanı gelincik tarlasına çevirdi. Ağzılarından ise bir yandan haklarını dile getirdikleri sloganlar bir yandan da millî birlik sloganları döküldü.



Sayıları 1 milyonu bulan EYT'lilere Ali Tezel, Özgür Erdursun, Ali Duman gibi çok sayıda sosyal güvenlik uzmanında da destek geldi. Ali Tezel, EYT mağdurlarının haklılığına vurgu yaptı.



EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpek, özellikle sosyal medya üzerinden uğradıkları saldırılara dikkat çekti; "Bizi yıldıramazlar" dedi.



EYT'lilerin arasına sızabilecek provokatörlere karşı dikkatli olunması konusunda da uyarılarda bulunan Özüpek, haklarını alana dek mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.



ulusal.com.tr