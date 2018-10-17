AKP'nin emeklilikte yaşa takılanların taleplerini boşa çıkartmasına tepkiler gecikmedi. Türkiye Emekliler Derneği, yaşa takılan yurttaşların çalışma imkanlarının olmadığını söyledi, "acilen emekli edilmeli" çağrısı yaptı. Dernek yöneticileri, sosyal güvencenin özelleştirilmesine de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların taleplerini geri çevirmesine tepkiler gecikmedi.



CHP, İyi Parti ve MHP, prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan milyonlarca kişi için kolları sıvadı. İlgili sorunun çözümü için Meclis'e kanun teklifi de sunuldu. Ancak AKP teklife kapılarını şu an için kapattı.



1999'da çıkarılan 4447 sayılı kanun ile Türkiye'de ilk defa yaş geldi. Normalde kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primini dolduran herkes emekli olabiliyordu.



Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, emekli olmak için yaşa takılan yurttaşların talebinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Gerekçesini anlattı.

"Türkiye, 2003'den bu yana yaşlısına iş bulma konusunda en fazla gerileyen ülkeler arasında. O yüzden çalışamıyorlar ve acilen emekli edilmeleri lazım."



Sosyal güvencenin özelleştiğine de dikkat çeken Yazıcıoğlu, bu duruma da tepki gösterdi.

"Bireysel emeklilik sistemiyle kısmı zorunluluk getirerek yurttaşları iki yönlü emekli olmaya teşfik etmeye çalışıyorlar. Niye çünkü emekli maaşı az veriliyor ve haliyle özel şirketlerin önü açılıyor."



Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlara kapıyı kapatırken, bu kişilerin emekli edilmesi halinde devlet bütçesine zararı olacağını savunmuştu. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu üyesi Mehmet Akkaya ise Erdoğan'a katılmadığını söyledi.





HABER:DOĞUKAN ÇOBAN - KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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