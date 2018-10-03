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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili flaş açıklama yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın, "Oyalama taktiği, büyüyen bir sorun olmaya başladı. Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suriye sahasında, terör örgütü unsurlarına karşı ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar
Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili olarak Kalın, "Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır." şeklinde konuştu.

McKinsey iddiaları
Kalın, McKinsey iddiaları ile ilgili de "Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini ilgili birimleri yönetir. Danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı yoktur. " ifadelerini kullandı.

Etiketler; #İbrahim Kalın
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