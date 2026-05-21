Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi yasalaştı mı? TBMM kanun teklifinde son durum ve şartlar

Emeklilere ÖTV’siz araç satışıyla ilgili düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Özellikle araç fiyatlarındaki yükselişin ardından milyonlarca emekli vatandaş, düzenlemenin çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı.

Engelli bireyler için uygulanan ÖTV muafiyetinde üst limitin artırılması sonrası gözler emeklilere çevrildi. Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç üst sınırı 2 milyon 873 bin 972 TL’ye yükseltilmişti.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ ÇIKTI MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif henüz yasalaşmadı. Düzenleme şu an yalnızca kanun teklifi aşamasında bulunuyor. Teklifin yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi ve ardından Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Şu an için emeklilere yönelik yürürlüğe giren bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Teklif metnine göre düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Düzenlemeden ağırlıklı olarak belirli Bağ-Kur emeklilerinin yararlanabileceği ifade ediliyor.

Teklif kapsamında yer alan gruplar şöyle sıralanıyor:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde bulunanlar,

5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan Bağ-Kur emeklileri.

Buna göre SSK emeklileri ile memur emeklilerinin kapsam dışında kalabileceği değerlendiriliyor.

HANGİ ARAÇLAR GÜNDEME GELİYOR?

Olası düzenlemede düşük motor hacmine sahip ve belirlenen fiyat limitinin altında kalan araç modellerinin kapsama alınabileceği konuşuluyor.

En az yüzde 40 yerli üretim şartı nedeniyle şu modeller öne çıkıyor:

Togg T10X, Togg T10F, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Renault Megane Sedan, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota Corolla Hybrid, Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon.

Uzmanlar, düzenleme yasalaşırsa yaş kriteri, gelir şartı veya belirli emekli gruplarına yönelik ek koşulların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.