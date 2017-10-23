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Emel Sayın sahnede fenalaştı

Ünlü sanatçı Emel Sayın ve Ferhat Göçer önceki akşam Günay Restoran’da aynı sahneyi paylaştılar.

Emel Sayın sahnede fenalaştı
Ünlü sanatçı Emel Sayın ve Ferhat Göçer önceki akşam Günay Restoran’da aynı sahneyi paylaştılar.

Konser sırasına tansiyonu düşen Sayın, konuklardan müsaade isteyerek geceyi 1 saat erken noktaladı.

Kulise dönen sanatçıya ilk müdahaleyi asıl mesleği doktorluk olan Göçer yaptı.

Sayın’ın tansiyonunu ölçen şarkıcı, korkulacak bir durum olmadığını söyleyerek sahneye dönüp konsere devam etti.
Etiketler; #Günay Restoran #ferhat göçer #emel sayın
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