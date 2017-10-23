Ünlü sanatçı Emel Sayın ve Ferhat Göçer önceki akşam Günay Restoran’da aynı sahneyi paylaştılar.
Konser sırasına tansiyonu düşen Sayın, konuklardan müsaade isteyerek geceyi 1 saat erken noktaladı.
Kulise dönen sanatçıya ilk müdahaleyi asıl mesleği doktorluk olan Göçer yaptı.
Sayın’ın tansiyonunu ölçen şarkıcı, korkulacak bir durum olmadığını söyleyerek sahneye dönüp konsere devam etti.
Ünlü sanatçı Emel Sayın ve Ferhat Göçer önceki akşam Günay Restoran’da aynı sahneyi paylaştılar.
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