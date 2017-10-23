Ünlü sanatçı Emel Sayın ve Ferhat Göçer önceki akşam Günay Restoran’da aynı sahneyi paylaştılar.

Konser sırasına tansiyonu düşen Sayın, konuklardan müsaade isteyerek geceyi 1 saat erken noktaladı.Kulise dönen sanatçıya ilk müdahaleyi asıl mesleği doktorluk olan Göçer yaptı.Sayın’ın tansiyonunu ölçen şarkıcı, korkulacak bir durum olmadığını söyleyerek sahneye dönüp konsere devam etti.