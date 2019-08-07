Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, "Yavuz sondaj Gemimiz 1700 m sondajı tamamladı , Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Ağustos ayında sahalarımıza gelecek . Yavuz Eylül sonuna (30 Eylül) kadar sondajını sürdürecek. İnşaAllah güzel haberleri Kasım ayında duyacağız" paylaşımı yaptı

Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, Yavuz sondaj gemimizin 1700 metre sondajını tamamladığını belirtti.



Gözügüzelli, Oruç Reis sismik araştırma gemimizin de ağustos ayında sahalara ineceğini aktardı.



Emete Gözügüzelli, Yavuz gemimizin eylül ayının sonuna kadar sondajını sürdüreceğini ifade etti.



Gözügüzelli, "İnşaAllah güzel haberleri Kasım ayında duyacağız" ifadelerini kullandı.



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