Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaptığı basın açıklamasında çok önemli ve doğru konulara değindiğini yazdı

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşesinde Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in TBMM'ye yaptığı çağrısını doğru bulduğunu ve önemli konulara değindiğini yazdı.



İşte Emin Çölaşan'ın yazısında yer alan ifadeler:



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı basın açıklamasında çok önemli ve doğru konulara değindi.



Özetliyorum:



-“TBMM'ye çağrı: Anayasal yetkinize sahip çıkın, erken seçim darbesine izin vermeyin.



-Uyum yasalarını Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarmak Meclis'i mafyatik yöntemlerle bombalamaktır. Erdoğan-Bahçeli ikilisi erken seçim kararı alamaz. Meclis'in yetkisini gasp etmeye kalkışmışlardır. Bu bir darbe kararıdır.



-Seçimin hukuki düzeni yok ama seçime gidiliyor. Bu durumda seçimin kendisi kaos (kargaşa) yaratmaktadır. Hukuk düzenlemesi yapılmadan seçim kararı alınamaz.



-Yasaların öngördüğü seçim sürelerinin keyfi olarak kısaltılması, siyasal partilerin ve vatandaşların siyasal haklarının ortadan kaldırılmasıdır.



-24 Haziran erken seçim kararı siyasal partilerin ön seçim yapma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Ön seçim için adaylar ne zaman propaganda yapabilecektir? Bu durumda lider piyonlarının önü açılmakta, adayların lider mafyaları tarafından atanması zorunlu kılınmaktadır.-TBMM yok sayılmıştır. Hukuk dışında paldır küldür seçim, kaosa davetiyedir.



-Önce seçim kararı alır sonra hukukunu getiririz anlayışı hukuk dışıdır.” Doğu Perinçek doğruları söylemiş, kutluyorum."



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