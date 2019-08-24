Ülkeyi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin ardından bazı televizyon dizilerine çok büyük tepkiler var. Kadına şiddetin yer aldığı dizilere tepki gösteren vatandaşlar, ilgili dizileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet etti

Kırıkkale'de Emine Bulut, çocuğunun gözleri önünde öldürüldü.



Bu cinayet, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.



Çok sayıda tepki alan cinayet sonrası vatandaşlar, kadına şiddetin yer aldığı dizilere tepki gösterdi.



Bir vatandaş, "Alkole, sigaraya sansür uygulayan RTÜK, nedense kadına şiddeti meşrulaştıran TV dizilerine dokunmuyor. Kadınların canı bu kadar ucuz" paylaşımı yaptı.



Yurttaşlar, dizilerle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayette bulundu.



ulusal.com.tr