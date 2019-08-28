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Emine Bulut 'Kızımın babası, işsiz kalmasın' deyip Fedai Varan ile ilgili şikayetini geri çekmiş

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti sonrası yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Emine Bulut'un 2014 yılında eski kocası Fedai Varan'a açtığı davada ceza alıp işsiz kalmasından endişe ettiği için şikâyetini geri çektiği ortaya çıktı. Emine Bulut, "Kızımın babası, işsiz kalmasın" dediği belirtildi

Emine Bulut 'Kızımın babası, işsiz kalmasın' deyip Fedai Varan ile ilgili şikayetini geri çekmiş

Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin faili Fedai Varan, Kırıkkale’deki cezaevinden Bolu’daki F Tipi ‘yüksek güvenlikli’ cezaevine nakledildi.

Varan, tek kişilik bir koğuşa yerleştirildi. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı da diğer mahkûmlarla temas imkânı en aza indirildi.

"KIZIMIN BABASI, İŞSİZ KALMASIN..."

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Emine Bulut’un 2014 yılında Varan’a açtığı ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ davasında ceza alıp işsiz kalmasından endişe ettiği için şikâyetini geri aldığı ortaya çıktı. Emine Bulut’un, “Kızımın babası, işsiz kalmasın” diyerek şikâyetini geri alması üzerine de dosya düştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #emine bulut #fedai varan
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