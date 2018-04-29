Yerel tohumların satışına yasak getiren Tarım Bakanlığı’nın etkinliğinde halka seslenen Emine Erdoğan, “Haydi sandıklarınızı açın, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarını çıkarın” dedi.

Buğdaydan mercimeğe, nohuttan kuru fasulyeye, kırmızı etten peynire bir çok tarım ürününde ithalatçı konumuna düşen Türkiye’de tarımsal üretim konusunda kafalar bir hayli karışık. Binlerce yıldır ‘tohum alma’ yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak süren tarımsal üretim kırsal nüfusun yaşam garantisiyken, 2006 yılında çıkartılan yasal düzenlemeyle ‘atalık’ tohumların satışına yasaklama getirildi. 8 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’, ‘sertifikalı olmayan’ yerel tohumların satışına yasaklama getirirken, tohum piyasasını da küresel tohum tekelleri ile onların denetimindeki yerli temsilcilerin kontrollerine bıraktı.Yerel tohumlara büyük darbe vuran bu uygulamanın ardından ise üreticiler takas yoluyla atalarından kalan tohumları yaşatma mücadelesi vermeye başladı. Domatesten patlıcana, kavundan buğdaya, kabaktan fasulyeye bir çok tarım ürününün yok olmasının önüne geçmeye çalışan üreticilere son kötü haber ise yine Tarım Bakanlığı’ndan geldi. Aralık 2016’da, dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “” açıklamasında bulundu. Bu açıklama, ‘hibrit’ yani kısır olmayan tohumlara destek verilmeyeceği anlamına geliyordu.26 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018 yılı tarımsal desteklemeleri ise eski Bakan Faruk Çelik’in açıklaması doğrultusunda oldu. Bakanlar Kurulunun tarımsal desteklemelerle ilgili kararında, buğdaydan mercimeğe, aspirden ayçiçeğine onlarca üründe sertifikalı (hibrit) tohumlara destek verilirken yerel tohumlara tek bir kuruş bile destek verilmemesi dikkati çekmişti.Ancak Anadolu’nun 10 bin yılı aşan tarımsal üretim kültürünün adım adım yok eden bu uygulamaların ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘yerel tohum’ etkinlikleri düzenlemesi akıllara soru işaretleri getiriyor. Bakanlık, ilkini geçtiğimiz yıl İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, ikincisini de Samsun’da düzenlediği yerel tohum buluşmalarının üçüncüsünü bu yıl Şanlıurfa’da gerçekleştirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca Şanlıurfa’dakiGAPTAEM Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen ‘3.Yerel Tohum Buluşmaları’na Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanısıra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, toprak ile tohumun birbirinin ayrılmak parçası olduğuna işaret ederek “diye konuştu.Konuşmasında Türkiye’nin sertifikalı tohum üretiminin geldiği noktayı öven Emine Erdoğan, şunları söyledi: ““Devletimizin verdiği teşvikler sizin gayretinizle buluşursa bu topraklar şaha kalkar” ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, “dedi.Yerel tohumların satışına yasaklama getiren düzenlemenin ardından kamuoyunda oluşan tepkilerin önüne geçmek amacıyla bir broşür hazırlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “sorusuna “” yanıtı verilen broşürde,şu ifadelere yer veriyor: “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürde, “Yerel çeşitlerin üretimi yasak mıdır?” sorusuna ise şöyle yanıt veriliyor: “