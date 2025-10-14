Emlak Konut’tan büyük konut hamlesi: “Yeni Yuvam Modeli” ile faizsiz, peşinatsız ve hemen teslim ev sahibi olma fırsatı!

İlk 30 ay boyunca Emlak Konut ve Tasarruf Finansman Şirketi’ne aylık 150 bin TL ödeme yapılacak.

Son 30 ay boyunca ise yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL taksit ödenecek.

Toplamda 60 ay vadeli bu planla, vatandaşlar faiz ödemeden ve teslimat beklemeden ev sahibi olma şansına kavuşacak.