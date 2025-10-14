Emlak Konut’tan büyük konut hamlesi: “Yeni Yuvam Modeli” ile faizsiz, peşinatsız ve hemen teslim ev sahibi olma fırsatı!
Emlak Konut GYO, tasarruf finansmanında devrim niteliğinde yeni bir dönemi başlatıyor. Vatandaşlar, teslimat süresi beklemeden, faiz ve peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek. “Yeni Yuvam Modeli” Türkiye’de ilk kez kamu güvencesi altında uygulanacak.
Emlak Konut GYO, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir finansman modelini hayata geçirdi.
“Yeni Yuvam Modeli” adı verilen bu sistemde, Emlak Katılım iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz konut satın alma imkânı sunuluyor.
Bu model sayesinde vatandaşlar, teslimat süresi beklemeden Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinden çekilişsiz ve kurasız olarak ev sahibi olabilecek. Sistem, tamamen anapara üzerinden, ek maliyet olmadan 60 aya varan taksit kolaylığı sağlıyor
“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’de yer alan 23 prestijli projesinde uygulanıyor.
Bu projeler arasında Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Evleri, Gökçekne Evleri, Kuzey Adalar, Park Vadi Antalya, Bahçekent Hayat Park, Batı Yakası, Evora İzmir, Tual Asya ve Tual Gölvadi gibi önemli konut projeleri bulunuyor.
ÖRNEK ÖDEME PLANI VE DETAYLAR
Emlak Konut’un açıklamasına göre, “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için örnek ödeme planı şöyle:
İlk 30 ay boyunca Emlak Konut ve Tasarruf Finansman Şirketi’ne aylık 150 bin TL ödeme yapılacak.
Son 30 ay boyunca ise yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL taksit ödenecek.
Toplamda 60 ay vadeli bu planla, vatandaşlar faiz ödemeden ve teslimat beklemeden ev sahibi olma şansına kavuşacak.
Emlak Konut GYO, başvuruların Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile proje satış ofislerinden yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca vatandaşlar, “Yeni Yuvam Modeli” ve projelere ilişkin detaylı bilgilere www.emlakkonut.com.tr adresinden ulaşabilecek.
İşte 10 soruda Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli:
1. “Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” nedir?
“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut tarafından geliştirilen yenilikçi bir finansman yöntemidir. Bu model; faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilsiz ve kurasız olarak 60 aya varan taksit imkânı sunar. Emlak Konut, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile vatandaşların hayal ettikleri eve kolayca sahip olmalarını sağlar.
2. “Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” nasıl işliyor?
Vatandaşlar, Emlak Konut’a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor. Konut bedelinin yarısı peşin, geri kalan kısmı ise faizsiz tasarruf finansmanı modeliyle ödeniyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansman Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor. Böylece katılımcılar, Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında projelerinden, teslimat süresi beklemeden ev sahibi olabiliyor.
3. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nin güvencesi nedir?
“Yeni Yuvam Modeli”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli katılım bankası Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçiriliyor.
Bu güçlü yapı, Emlak Konut’un üretimindeki köklü tecrübesi ve Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesiyle güvenli bir finansman modeli sunuyor.
4. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nin banka kredilerinden farkı nedir?
“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”nde ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendirilir. Bu yönüyle model, klasik banka kredilerinden farklı olarak faizsiz, kefilsiz ve erken ödeme imkânı sunar.
5. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nin diğer tasarruf finansman sistemlerinden farkı nedir?
Yeni Yuvam Modeli, diğer tasarruf finansman sistemlerinden ayrışarak vatandaşlara Emlak Konut projelerinden teslimat süresi olmadan bu modele doğrudan ev sahibi olma imkânı sunar.
Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra ve dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmaz.
Emlak Konut’un köklü deneyimi ve Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesiyle oluşturulan bu sistem, vatandaşlara güvenli ve kolay bir şekilde ev sahibi olma fırsatı tanır.
6. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde ödeme planı nasıl belirlenir?
“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”nde ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulur. Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadeli taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi’ne öder. Bu sistem, vatandaşlara esnek, erişilebilir ve faizsiz bir ödeme süreci sunar.
7. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde Emlak Konut’un hangi projeleri yer alıyor?
“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor.
Bu modelde; Yeniköy Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Konut Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Başkent Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Alacaatlı, Evora İzmir 173, Başakşehir Ayazma Konutları, Cadde 24, Büyükyalı, Tahincioğlu Nidapark, Mahall Bomonti İzmir, Bahçekent, Park Yaşam Çerkezköy, Senfori Evleri, Tual Gölyaka, Yalı Ataköy ve Evleri Tul Asia projeleri bulunmaktadır.
8. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nden kimler yararlanabiliyor?
“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”nde, kredi notu yeterli olan tüm vatandaşlar ve 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Bu modelden yararlanmak isteyenler Emlak Konut’a başvuru yapmalıdır.
9. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde katılım bedeli nedir ve nasıl belirleniyor?
“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi tarafından, organizasyon bedeli niteliğinde %5’lik bir katılım bedeli alınmaktadır. Bu bedel, peşin olarak veya taksitli şekilde ödenebilir.
10. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’ne başvuru nasıl yapılır?
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Emlak Konut Genel Müdürlüğü veya Emlak Konut Merkezleri’ne gelerek ya da www.emlakkonut.com.tr adresinden başvuru formunu doldurarak sisteme dahil olabilirler.
Detaylı bilgi için www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı müşteri hizmetleri hattını arayabilirsiniz.