Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları telefonla arayarak kendini 'polis', 'savcı', 'hakim' ya da 'banka görevlisi' olarak tanıtan ve para, kimlik veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere asla itibar edilmemesini belirtti. "Bu numaralara dikkat" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "444 veya 0850 ile başlayan telefon numaralarından sizi arayarak banka bilgilerinizi isteyenlere kesinlikle inanmayın" denildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dolandırıcılara karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.



EGM, vatandaşları telefonla arayarak kendini 'polis', 'savcı', 'hakim' ya da 'banka görevlisi' olarak tanıtan ve para, kimlik veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere asla itibar edilmemesini belirtti.



EGM'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:



"Bu numaralara dikkat!



444 veya 0850 ile başlayan telefon numaralarından sizi arayarak banka bilgilerinizi isteyenlere kesinlikle inanmayın"



ulusal.com.tr



