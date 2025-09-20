Emniyet Genel Müdürlüğü: Özel Harekat’ın yemek ihalesi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığının yemek ihalesine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. EGM, ilgili şirketin sadece bir ihaleye teklif verdiğini, ancak ihale almadığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan Özel Harekat Başkanlığının yemek ihalesine ilişkin iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddialara dair 8 Ocak 2025’te 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bahse konu yemek şirketinin Özel Harekat Başkanlığının düzenlediği ihalelerin yalnızca bir tanesine teklif verdiği, ancak herhangi bir yemek ihalesi almadığının tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca, görevlendirilen polis başmüfettişinin Özel Harekat Başkan Yardımcısıyla aynı lojmanda kalmadığı, Özel Harekat Şube Müdürlükleri aranarak firma lehine ihalenin kabul edilmesi yönünde baskı yapılmadığının belirlendiği aktarıldı.

EGM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Diğer iddialarla ilgili olarak yürütülen idari soruşturma sonucunda bahse konu personelimizle ilgili düzenlenen disiplin raporu, 10 Eylül 2025 tarihinde ‘hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak’ fiilinden tecziye edilmesi görüşü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

