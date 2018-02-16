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Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenleme

Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü kuruldu. Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Trabzon, Malatya, İzmir ve Konya'da Özel Harekat Müdürlüğü ile bu müdürlüklere bağlı dörder şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenleme

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak, Çankırı'da Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Ayrıca, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Trabzon, Malatya, İzmir ve Konya'da Özel Harekat Müdürlüğü ile bu müdürlüklere bağlı dörder şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Batman, Diyarbakır, Erzurum ve Van'da kurulan Özel Harekat Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı dörder şube müdürlüğü ise kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #emniyet #Emniyet Genel Müdürlüğü #özel harekat #polis
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