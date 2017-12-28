Emniyetten yılbaşı gecesine ilgili yeni açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, bütün tedbirleri aldıklarını açıkladı. Ayrıca, tüm izinlerin kaldırıldığı da belirtildi

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, yılbaşı gecesine dair açıklama yaptı.



Alınan tedbirleri açıklayan Altınok, 275 bin kolluk kuvvetinin yanı sıra kendisinin de 17.00'den 08.00'e kadar görev başında olacağını söyledi.



Altınok şunları belirtti:



Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmeleri adına İçişleri Bakanımızın talimatları ve önderliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bütün tedbirlerimizi aldık. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bütün 81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz, izinde olmaksızın, o gece 24 saat görev başında olacaklar. 275 bin personelimiz görev başında olacak. Bizler de Ankara'da genel müdürlükte oluşturduğumuz kriz merkezinde saat 17.00'den ertesi gün 08.00'a kadar devamlı Türkiye'de yaşananları, yeni yıla giren vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması, vatandaşlarımızın huzur ve sükûnuna sıkıntı verebilecek herhangi bir olay olmaması adına biz bütün Türkiye'yi takip edeceğiz. Orada kameralarla 81 vilayeti izleyebilme şansımız var. 81 vilayetteki yaşanan olaylara anında müdahale edebilmek, herhangi bir olay yaşanmaması adına da bütün tedbirleri aldık. İstanbul özelinde de biliyorsunuz Valilik açıklama yaptı. 37 bin personelimizin tamamı görev başında olacak.



TAKSİM MEYDANI



"Taksim Meydanı yılbaşında açık olacak mı?" şeklindeki soruya Altınok, "Benim birebir sorumluluk alanım değil. Ona İstanbul Valiliğimiz karar verir. Zannediyorum karar verilirken de her türlü olasılığı, her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyorlar. Vatandaşlarımızın bu manada bir sıkıntı yaşamaması adına, nasıl gerekli bir tedbir lazım geliyorsa onu yapıyorlar" diye cevap verdi.



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