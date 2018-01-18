Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, son 2 yılda PKK'ya yönelik operasyonlara değinerek, "Hiçbir kutsal değere saygısı olmayan bölücü terör örgütü PKK'ya 10 bin 383 operasyon yapılmış, bu operasyonlar sonucu yakalanan 29 bin 324 şahıstan 8 bin 919'u tutuklanmıştır. 714 terörist ise teslim olmuştur." dedi.

İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra 81 il emniyet müdürü, emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı. Katılımcılar arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da yer aldı.



Toplantı dolayısıyla düzenlenen törenin açılışında konuşan Altınok, Türk polisinin 172 yıllık deneyim ve donanımla, insan odaklı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, görevlerini demokratik hukuk kuralları ve çağdaş bir yönetim anlayışı çerçevesinde yalnızca seçilmiş meşru sivil otoritenin emrinde yerine getirmeye gayret gösterdiğini kaydetti.



Emniyet müdüründen polis memuruna, çarşı ve mahalle bekçisinden sivil memuruna kadar yaklaşık 265 bin personeliyle Türk polisinin, suç ve suçluya karşı devletin çelik bileği, mağdur ve mazluma uzanan şefkat eli olduğunu belirten Altınok, özellikle 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı güç birliği yaptığını söyledi.



Altınok, bir yandan emniyet teşkilatına sızan hain FETÖ devşirmelerini büyük bir özenle temizlerken, bu durum sonucunda ortaya çıkan personel açığını da 2015 yılından bugüne kadar bilgili ve donanımlı 49 bin 86 polis memuru ve 7 bin 346 komiser yardımcısını alarak telafi ettiklerini aktardı.



Hem devlette hem de özel sektörde FETÖ ile mücadelenin bütün hızıyla sürdüğünü ifade eden Altınok, son 2 yılda terör örgütlerine karşı mücadelede alınan sonuçlara ilişkin şunları kaydetti:



"Hiçbir kutsal değere saygısı olmayan bölücü terör örgütü PKK’'ya 10 bin 383 operasyon yapılmış, bu operasyonlar sonucu yakalanan 29 bin 324 şahıstan 8 bin 919'u tutuklanmıştır. 714 terörist ise teslim olmuştur. Dinimizin kutsal değerlerini istismar ederek aslında en büyük zararı veren DEAŞ terör örgütüne gerçekleştirilen bin 796 operasyonda 7 bin 143 şahıs yakalanmış, bunlardan 2 bin 358'i tutuklanmış, 26 örgüt mensubu ise teslim olmuştur. Ülkemizde giderek eylem yapma potansiyelini ve hitap ettiği tabanı kaybetme sürecine giren sol terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye gerçekleştirilen 369 operasyonda bin 386 şahıs yakalanmış, bunlardan 523'ü tutuklanmış ve 35 örgüt üyesi teslim olmuştur."



Altınok, "1-12 Ocak 2018 arasında 213'ü PKK, 29'u DEAŞ ve 4'ü sol terör örgütlerince gerçekleştirilmek istenen toplam 246 terör eylemi engellenmiştir" ifadesini kullandı.



Uyuşturucu ile mücadele



Emniyet Genel Müdürü Altınok, uyuşturucunun terör kadar tehlikeli olduğunu belirterek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.



Geçen yıl düzenlenen 31 bin 568 uyuşturucu operasyonunda 15 bin 72 kişinin tutuklandığını kaydeden Altınok, operasyonlarda yaklaşık 59 ton esrar, 13 ton eroin, bir buçuk ton scanc, 23 milyon captagon ve 917 kilogram kokainin ele geçirildiğini belirtti.



Emniyet teşkilatının eğitim seviyesi, nitelikli insan kaynakları ve teknolojik imkanlarıyla tüm dünyada örnek gösterilen bir kurum haline geldiğini ifade eden Altınok, bu başarının, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuksal gelişmelere ayak uydurarak ve sürekli yenilenerek elde edildiğini söyledi.