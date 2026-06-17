Emniyet o hesapları tek tek tespit etti! "Tetikçi" arayanlara şok darbe! 54 ilde dev operasyon

Sosyal medya platformlarında kurulan gizli ağlar ve yapılan korkunç paylaşımlar emniyet güçlerini harekete geçirdi! Tam 54 ilde eş zamanlı olarak başlatılan dev operasyonda, dijital dünyayı adeta suç yuvasına çeviren şüphelilere şok bir darbe indirildi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Emniyet o hesapları tek tek tespit etti! "Tetikçi" arayanlara şok darbe! 54 ilde dev operasyon
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İçişleri Bakanlığı, 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden "tetikçi ve suç örgütlerini övücü" paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde dev bir operasyona imza atıldı.

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Yozgat, Bitlis, Niğde, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Çanakkale, Muğla, Adıyaman, Edirne, Kütahya, Isparta, Karaman, Bayburt, Kayseri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Yalova, Uşak, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Tunceli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Ardahan ve Van'daki operasyonlarda 258 zanlı yakalandı.

SOSYAL MEDYADA "TETİKÇİ" GRUPLARI KURMUŞLAR

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemeler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi" temin etme ya da "tetikçilik işi" yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

SUÇ FAALİYETLERİNİ NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları saptandı.

Ayrıca, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri, sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

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