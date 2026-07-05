Emniyet şafak vakti hücre evlerini bastı! Kocaeli'deki operasyonda silah ve dijital veriler ele geçirildi

Kocaeli'de terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve olası eylemlerin önüne geçmek amacıyla güvenlik güçleri tarafından dev bir operasyona imza atıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Emniyet şafak vakti hücre evlerini bastı! Kocaeli'deki operasyonda silah ve dijital veriler ele geçirildi
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, emniyet ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda hem radikal terör örgütü DEAŞ hem de sol terör örgütlerine mensup olduğu tespit edilen 28 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

HÜCRE EVLERİNDEN SİLAH VE YASAKLI YAYINLAR ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin gizlendiği ikametler ve hücre evleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller şu şekildedir:

1 adet ruhsatsız tüfek
Çok sayıda örgütsel doküman ve toplatılma kararı bulunan yasaklı yayın
Örgütsel haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal
Ele geçirilen veri depolama cihazları ve telefonlar, siber suçlarla mücadele ekiplerince geriye dönük incelemeye alınmak üzere koruma altına alındı.

SORGULAR DEVAM EDİYOR: OPERASYON GENİŞLEYEBİLİR

Gözaltına alınan 28 zanlının Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri yoğun güvenlik önlemleri altında sürüyor. Şüphelilerin örgüt içerisindeki faaliyetleri, bağlantılı oldukları diğer isimler ve dijital materyallerinden elde edilecek yeni ipuçları doğrultusunda operasyonun kapsamının daha da genişleyebileceği belirtildi. Emniyetteki sorgu sürecinin tamamlanmasının ardından zanlıların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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