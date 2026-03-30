Emniyet ve EUROPOL işbirliğiyle "Baybaşin" operasyonu: 9 şüphelinin mal varlığına el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle, uluslararası çapta faaliyet gösteren "Baybaşin" suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin de dahil olduğu operasyonla suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerine müdahale edildi.

KAÇAKÇILIK GELİRLERİNİ DİYARBAKIR VE AYDIN'DA AKLADILAR

Uluslararası operasyonun Türkiye ayağında, KOM Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı incelemeler yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde, örgüt elebaşı H.F.B. ve örgüt yöneticisi Ç.D.’nin sigara kaçakçılığından elde ettikleri yasa dışı geliri aklama yöntemleri deşifre edildi. Şüphelilerin bu gelirleri, Diyarbakır’da bulunan iki şirket ile Aydın’da bulunan gayrimenkuller üzerinden akladıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 9 şüpheliye yönelik yasal işlem uygulandı. Şüphelilerin Diyarbakır'da bulunan şirket payları ile Aydın'da bulunan tüm taşınmazlarına ve araçlarına el konuldu. Ayrıca şahısların bankalardaki tüm hesapları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklarına da el koyma işlemi gerçekleştirildi.

"NEREDE OLURSA OLSUN İZİNİ SÜRÜYORUZ"

Operasyonun ardından yapılan resmi açıklamada, Türkiye'nin sınır aşan suçlara karşı kararlılığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Suç ve suçluyla mücadelemiz, sadece sınırlarımız içinde değil; uluslararası alanda da aynı kararlılık ve iradeyle devam etmektedir. Hiçbir suç odağına, hiçbir kirli yapıya alan bırakmıyor; nerede olursa olsun izini sürüyor ve etkisiz hale getiriyoruz."