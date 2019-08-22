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Emniyet'in Gizli FETÖ Raporu kitaplaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın “Fethullaçı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu” kitaplaştı. Gizli dereceli raporda FETÖ’nün teşkilat içindeki kullandığı şifreli kodlamaları deşifre edildi.

Emniyet'in Gizli FETÖ Raporu kitaplaştı

FETÖ’nün Emniyet Yapılanması iddianamesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin “gizli” Emniyetteki “Mahrem Yapılanma Raporu” kitaplaştı.

Araştırmacı Muhammed Gömük, arşivlik bir çalışmaya imza attı. Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan kitabın tamamı belgelerden oluştu.

“Gaygubet”, “izdivaç”, “mahrem abi” gibi kavramlar  Fethullahçı Terör Örgütü'nün bilinen kod isimleri. Oysa terör örgütü Emniyet Teşkilatı’nda 58 farklı şifreli kod kullanıyorlardı. KOM Daire Başkanlığı, bu 58 kodlamayı deşifre etti.

Araştırmacı Muhammed Gömük’ün yeni çalışması şehit Ömer Halis Demir ile ilgili olacak. Bu çalışmayla birlikte Ömer Halis Demir adına İzmir’de bir kütüphane kurulması planlanıyor.


HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #Emniyet Genel Müdürlüğü #fetö
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