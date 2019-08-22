Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın “Fethullaçı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu” kitaplaştı. Gizli dereceli raporda FETÖ’nün teşkilat içindeki kullandığı şifreli kodlamaları deşifre edildi.

FETÖ’nün Emniyet Yapılanması iddianamesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin “gizli” Emniyetteki “Mahrem Yapılanma Raporu” kitaplaştı.



Araştırmacı Muhammed Gömük, arşivlik bir çalışmaya imza attı. Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan kitabın tamamı belgelerden oluştu.



“Gaygubet”, “izdivaç”, “mahrem abi” gibi kavramlar Fethullahçı Terör Örgütü'nün bilinen kod isimleri. Oysa terör örgütü Emniyet Teşkilatı’nda 58 farklı şifreli kod kullanıyorlardı. KOM Daire Başkanlığı, bu 58 kodlamayı deşifre etti.



Araştırmacı Muhammed Gömük’ün yeni çalışması şehit Ömer Halis Demir ile ilgili olacak. Bu çalışmayla birlikte Ömer Halis Demir adına İzmir’de bir kütüphane kurulması planlanıyor.





HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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