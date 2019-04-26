Dünya Pilotlar gününde Türk polis teşkilâtının ilk kadın helikopter pilotu Elif Gökçe Erol'u karşınıza getireceğiz. Çocukluğundan beri pilot olma hayali kuran Komiser Yardımcısı Elif Erol, hem bu hayalini gerçekleştirdi, hem emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Elif Gökçe Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor.2015'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Polis Akademisinden mezun olan Elif Gökçe Erol, sınavda başarılı oldu. Ve gerekli eğitimlerin ardından pilot olarak görev yapmaya başladı.Ankara Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Dairesi Başkanlığı'ndaki mesai sabah erkenden hazırlıklarla başlıyor. Önce ilgili büro amirinden hava durumu ve uçuş güvenliği brifingi alıyor. Görevli personelin helikopteri hazırlamasını bekleyen Erol, uçuş ekibiyle görev öncesi son toplantıyı yaparak gökyüzüne havalanıyor.Erol, vatandaşların huzur ve güvenliği için hem gündüz, hem de gece uçuşlarında görev alıyor. Zaman zaman tazeleme eğitimlerine de katılıyor, simülatörde bilgilerini pekiştiriyor. Elif Erol ile aynı kokpitte uçan Komiser Hüseyin Karagöz de, emniyetin ilk kadın pilotu ile görev yapmaktan memnun.Elif Gökçe Erol, 27 yaşında emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olmakla yetinmiyor. O'nun şimdi daha büyük bir hedefi var.​Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçen Elif Gökçe Erol, bu görevi yapmaktan gurur duyuyor.