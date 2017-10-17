Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) FETÖ'nün haberleşme aracı olarak kullandığı ByLock ile ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.



Açıklama şu şekilde:



FETÖ terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullandığı bylock iletişim programının adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya ve FETÖ ile mücadele kararlılığımızda hedef saptırmaya yönelik gayretler olduğu daha önceki açıklamalarımızda belirtilmiştir.



Kişi, kurum ve makamları yıpratma amacıyla yine bu yönde çalışıldığı görülmektedir. Görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır.



FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir.



ulusal.com.tr