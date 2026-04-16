Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon: 83 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen okul saldırılarının ardından başlatılan kapsamlı çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Dijital platformlar üzerinden kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet yürüten kişilere karşı harekete geçen ekipler, tespit edilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE TELEGRAM GRUPLARINA ENGEL

Olayların ardından internet ortamındaki paylaşımları mercek altına alan emniyet birimleri, suçu ve suçluyu övücü nitelikte içerik üreten platformları takibe almayı sürdürüyor. Yürütülen bu takip çalışmaları kapsamında sadece şüpheli şahıslara yönelik adli işlemler uygulanmakla kalmıyor, aynı zamanda bu içeriklerin yayıldığı toplu iletişim ağlarına da müdahale ediliyor. Bu doğrultuda yüzlerce sosyal medya platformuna kısıtlama getirilirken, organize paylaşımların yapıldığı tespit edilen çok sayıda iletişim grubu da erişime kapatılıyor.

EGM'DEN OPERASYON BİLANÇOSU AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü, yürütülen soruşturmaların bilançosunu ve dijital mecralardaki operasyonların detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada doğrudan şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır."