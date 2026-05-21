Emperyalist Batı medyası 'Özel yönetimine' ağıt yakıyor! Düğmeye basıldı: Türkiye hedef alındı

Görev süresi boyunca Batı emperyalizminin çizgisiyle uyumlu bir siyaset izleyen Özgür Özel yönetiminin hukuken geçersiz sayılması, ABD merkezli küreselcilerin yayın organı Bloomberg'i hemen harekete geçirdi. Kararı yargının delege iradesini saptaması olarak görmek yerine doğrudan Türkiye'deki muhalefete yönelik bir hamle olarak kurgulayan ajans, gelişmeyi “Türkiye’de bir mahkeme, muhalefet lideri Özgür Özel’i görevden aldı; bu karar, Erdoğan’ın rakiplerine büyük bir darbe vurdu” başlığıyla servis ederek küreselci, teslimiyetçi Özel yönetimine kalkan olmaya çalıştı.

REUTERS'TAN MANİPÜLASYON

İngiliz emperyalizminin ana akım sözcüsü Reuters haber ajansı da benzer bir manipülasyona imza attı. Türkiye'nin egemenlik haklarını ve yargı bağımsızlığını hedef alan ajans, kurultay iradesinin hukuken kurtarılmasını dünya kamuoyuna "Türkiye'deki bir mahkeme, muhalefet liderini görevden aldı; bu, Erdoğan'ın rakiplerine vurulmuş son darbe oldu" şeklinde duyurdu. İki ajansın da haberlerinde delege iradesine parayla yapılan müdahalenin mahkum edilmesini görmezden gelme tutumu dikkat çekti.

FONLU MEDYANIN SATILIK KALEMLERİ DEVREDE

Atlantik merkezli fonlarla beslenen diğer uluslararası medya kuruluşları da delege iradesinin yasal güvenceye kavuşturulmasını karalama yarışına girdi. Fransız resmi haber ajansı AFP, yaşanan idari tescili “Türkiye’de mahkeme, 2024 seçimlerinde Erdoğan’ın AKP’sini mağlup eden ana muhalefet partisinin yönetimini görevden uzaklaştırdı” ifadeleriyle duyurarak eski yönetimin arkasında durdu.

Washington merkezli Al-Monitor ise kurultaydaki usulsüzlüklerin hükme bağlanmasını doğrudan sömürgeci bir dille yorumladı. Kararı “Muhalefete yönelik baskılar sürerken Türk mahkemesi CHP yönetimini görevden aldı” şeklinde sunan yayın organı, delege iradesinin özgürleşmesini bir baskı ortamı gibi yansıtmaya çalıştı. Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews de benzer bir tutumla hukuki tescili kriz gibi göstererek haberi “CHP için ‘mutlak butlan’ kararı: Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesine karar verildi” başlığıyla verdi.

Küresel medyanın tek bir merkezden düğmeye basılmış gibi başlattığı bu koro, Batı'nın Türkiye'deki muhalefet tasarımı üzerindeki planlarının nasıl altüst olduğunu bir kez daha kanıtladı.