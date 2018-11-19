Vatan Partisi heyetinin Kore DHC ziyaretine katılan gazeteci Yavuz Alatan, çektiği fotoğraflardan oluşan “Pyongyang Fotoğrafları” sergisini açtı. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı’nın da içinde bulunduğu Vatan Partisi heyeti, sergide KDHC Sofya Büyükelçisi Cha Kon Il ile görüştü.

Mimarlar Odası Sergi Salonunda açılan fotoğraf sergisine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Cha Kon Il, Almanya Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı katıldı.



Genel Sekreter Utku Reyhan, Genel Başkan Yardımcısı Semih Koray ve Yunus Soner’le birlikte sergiye katılan Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Cha Kon Il ile görüştü.



ORTAK PROJELER YOLDA



Görüşmeleri aktaran Özgür Bursalı, “Eylül ayındaki KDHC ziyaretimiz, hem ülkelerimiz hem de partilerimiz açısından çok olumlu olmuştu. Şimdi bu dostluğun meyvelerini de toplamaya başladık. Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in de özel ilgisiyle çok yakında Ankara'da KDHC Büyükelçiliğinin açılacağına inanıyoruz.Daha önümüzde ortak yapacağımız çok iş ve proje var. Ambargolar, emperyalist merkezler bu dostluğun ve işbirliğinin önünde engel olamaz. Sofya Büyükelçisini de İstanbul'da ve Ankara'da ağırlamaktan bir kez daha mutlu olduk.” dedi.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Pyongyang Fotoğrafları sergisi, 25 Kasım’a kadar Mimarlar Odası Sergi Salonunda devam edecek.







