Emperyalizme karşı Batı Asya kadınları buluşuyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Canan Arıtman "Batı Asya Kadın Buluşması" etkinliğinin programını ve amacını açıkladı. Arıtman, etkinliğin dünyada yankı uyandıracağını ve önümüzdeki dönemde yeni katılımlarla yeni buluşmaların önünü açacağını söyledi

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), 8 Mart haftasında, “ABD Emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine Karşı Batı Asya Kadın Buluşması” ismiyle uluslararası bir etkinlik düzenleyecek. Bölge ülke kadınları arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefleyen etkinlik 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 12.00’de Ankara’daki Türk-İş Genel Merkezi Konferans Salonu’nda başlayacak. Etkinlikte Türkiye, Filistin, İran, KKTC ve Azerbaycan’dan temsilciler konuşacak.



Batı Asya Kadın Buluşması’nın programını ve amaçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen CKD Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman, etkinliğin dünyada yankı uyandıracağını ve önümüzdeki dönemde yeni katılımlarla yeni buluşmaların önünü açacağını söyledi. Arıtman; “Türkiye, İran, Filistin, Azerbaycan ve KKTC’nin kadınları olarak bizler birbirimizin sesine ses, nefesine kuvvet katarak ülkelerimize öncülük edecek ve adım adım dünya medeniyetinin köklerinin bulunduğu bu coğrafyada barışı ve huzuru egemen kılacak bir buluşmaya imza atıyoruz. Bütün kadınlarımızı toplantımızı izlemeye, derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. İlkini gerçekleştireceğimiz bu buluşmanın ülkelerimiz arasında barış ve huzur içinde; eğitimden sağlığa, turizmden ekonomiye giden iş birliğinin başlangıcı olması dileğimizdir.” dedi.







ABD VE İSRAİL’E KARŞI ORTAK MÜCADELE



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı ile, ABD ve İsrail’in yetiştirdiği terör örgütlerine karşı kararlı bir savaş yürüttüğünü ve Mehmetçiğin yanında yer aldıklarını belirten Arıtman sözlerine şöyle devam etti: “8 Mart kadınlar için her zaman direnmenin ve haksızlıklara başkaldırmanın günü olmuştur. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde8 Mart’ınanlamı Mehmetçiğin yanında yer alarak vatanın birliği ve bütünlüğünün korunması için çalışmalar yürütmektir. Biz kadınlar için vatanın bütünlüğü ve milletin birliği büyük önem taşır. Mehmetçiği savaş alanında daha güçlü ve çok daha başarılı kılacak olan, aynı tehdit altındaki bölge ülkeleri ile el ele tutuşmak ve Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı bir kuvvet yaratarak planlarını bozmaktır. 8 Mart haftasında, 10 Mart’ta düzenleyeceğimiz etkinlik bu açıdan çok önemlidir.”







TÜRKİYE’NİN İLK KADIN ORKESTRA ŞEFİ YÖNETECEK



10 Mart 2018 Cumartesi günü 12.00’de başlayacakBatı Asya Kadın Buluşması’nı Türkiye’nin ilk kadın orkestra şefi, Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil yönetecek.



CKD Genel Başkanı Canan Arıtman ve Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’nın açış konuşmalarının ardından panele geçilecek. Panelin hemen ardından sonuç bildirgesi açıklanacak.



Panelin konuşmacıları ise şöyle:



İntizar Al Wazir- Filistin Kadın Kuruluşları Federasyonu Başkanı



ZeinabShariatmadar- İran Kadın Kuruluşları Temsilcisi, İlahiyat Profesörü



Av. Saide Ekmen- Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Üyesi, Azerbaycan adına



Gönül Kalyon- Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Sekreteri



Canan Arıtman- CKD Genel Başkanı, Türkiye adına



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