19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali kapsamında Rusya’nın Soçi kentinde bulunan Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti dünyanın dört bir yanından gelen gençlik örgütleriyle temaslarda bulunuyor. Amerikan askerine çuval geçiren Türk gençler ve Trump’un her gün tehdit ettiği Koreli gençler Rusya’da buluştu. Vatan Partisi heyeti Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni (Kore DHC) temsilen festivalde bulunan liderliğini Kim Jong Un’un yaptığı Kore İşçi Partisi’nin gençlik örgütü Kimilsungist-Kimjongilist Gençlik Birliği’yle (KKGB) bir araya geldi. Heyetler bir buçuk saat süren bir resmi toplantı düzenledi

Kore DHC heyeti adına KKGB Merkez Komitesi’nin 1. Sekreteri Jong Yong Nam, Uluslararası İlişkiler Bürosu Müdürü Kim Song Ho ve iki komite üyesi katılırken; Öncü Gençlik’i Genel Başkanı Aykut Diş, MYK üyesi Elif İlhamoğlu ve GYK üyesi Hakkı Erman Ergincan temsil etti.



“TÜRKİYE’NİN KAMP DEĞİŞİKLİĞİ BÜTÜN ASYA İÇİN BİR FIRSAT”



Karşılıklı olarak ülkelerinin ulusal ve uluslararası durumlarından bahseden Aykut Diş ve Jong Yong Nam, gençlik örgütlerinin çalışmalarını detaylıca aktararak iki parti arasında hali hazırda bulunan sıkı ilişkileri daha da geliştirmeyi temenni etti.







Türkiye’nin içinde bulunduğu yeni durumun iyi anlaşılması gerektiğini belirten Diş, "Türkiye Amerika Birleşik Devletleri (ABD) emperyalizmi tarafından terör örgütleri aracılığıyla işgal edilmek istendi. Türk ordusu ve Türk milleti işgalcileri bastırdı. Fakat savaş devam ediyor. Türkiye örtülü görünen açık bir savaşın içinde. Bahsettiğimiz yeni durumun sebebi budur. Türkiye buradan ya tam bağımsızlaşarak çıkacak ya da bölünerek… Bölünmemek için Türkiye Rusya ve İran başta olmak üzere Asya ülkeleriyle yakınlaşıyor. Türkiye’nin Asya’ya yönelmesi bütün Asya ve Latin Amerika için çok ciddi bir fırsattır. Türkiye Büyük Asya’daki yerini alacak, sonra da devrimci hükümetine kavuşacak. Tüm çalışmalarımız bu perspektifledir." dedi.







Kore DHC’ye yönelik psikolojik savaşa kanmadıklarını ve bununla mücadele ettiklerini belirten Diş, "Kore DHC’ye yönelik psikolojik savaşa ve yaptırımlara Türkiye’de bir tek Vatan Partisi bütün kurumlarıyla karşı çıkıyor. Kore DHC’nin Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından resmen tanınmasında Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in önemli çalışmaları ve temasları olmuştu." diye ekledi.



DOĞU PERİNÇEK-KİM İL SUNG BULUŞMASI BİRLİKTE İZLENDİ



Kore DHC heyeti adına ise KKGB 1. Sekreteri Jong Yong Nam konuştu. Kore DHC’nin ABD Başkanı Trump’tan ve ordusundan korkmadığını belirten Jong Nam, "Kore DHC devletinin en önemli politikası Güçlü Gençlik Güçlü Ordu Güçlü Kore politikasıdır. Kimjongilist-Kimsungilist gençlik var olduğu müddetçe ABD ve Trump hezimetler yaşar. Biz Koreli gençler süper liderimiz Kim Jong Un’un arkasındayız. Emperyalistlerle savaşmaya hazırız. Bir yandan da ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için çalışıyoruz. Ülkemiz, insanlarımız ve insanlık için en iyisi sloganımızdır. Kore gençliği Kore DHC’nin sigortasıdır." dedi.







Görüşmede Öncü Gençlik bir de video kayıt gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in 1993 yılında Kore DHC kurucu lideri Kim İl Sung ile görüşerek Kore DHC’nin Türkiye’de ilk kez tanıtılmasını sağladığı televizyon programı Koreliler tarafından büyük ilgiyle izlendi.



ÖNCÜ GENÇLİK PYONGYANG’A GİDECEK



Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından 1. Sekreter Jong Yong Nam, festival alanında bulunan Kore DHC tanıtım masasını ve sergisini Vatan Partisi heyetine bizzat gezdirdi. Tüm heyete ayrı ayrı Kore kültürünü simgeleyen hediyeler sunan Jong, Vatan Partisi Öncü Gençlik ile buluşmaktan ve görüşmekten duyduğu memnuniyeti iletti. Vatan Partisi’ne ve Öncü Gençlik’e uzun süredir devam eden dostluk ve dayanışma için teşekkür etti.



Aykut Diş de Kore heyetine Vatan Partisi rozeti ve dosyaları hediye ederek teşekkürlerini sundu. Dosyada Doğu Perinçek’in önceki gün Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Yeni Dünya köşe yazısının ingilizcesi de bulunuyordu.



Görüşmede ilerleyen günlerde Koreli ve Türk heyetlerinin birbirlerini Pyongyang’da ve Ankara’da misafir etmeleri ve işbirliğini arttırmaları kararlaştırıldı.



ulusal.com.tr



