Emre Apartmanı'ndaki Korkunç Gerçek! Temeldeki Kolonun Hiç Yapılmadığı Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 49 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'teki Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Emre Apartmanının projesinde yer alan temeldeki kolonun hiç yapılmadığı anlaşıldı.

Emre Apartmanı'ndaki Korkunç Gerçek! Temeldeki Kolonun Hiç Yapılmadığı Ortaya Çıktı
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Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Emre Apartmanı da yıkılan binalar arasında. 11 katlı binanın enkazı altında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede statik projesinde yer alan kolonun gerçekte yapılmadığı soruşturma raporunda yer aldı.

Delil tespiti amacıyla bilirkişilerin olay yerinde yaptıkları incelemeler neticesinde Emre Apartmanı'nın temeli tamamen kazdırılarak drone ile fotoğraflama yapıldı. Mimari projede görülen kolonun statik projede görülmediği, kolonlarda esas alınacak projenin statik proje olduğu, bu nedenle kolonun hiç yapılmadığı, binanın altındaki işletmedeki kolon kesildiğine dair herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulandı.

Olayla ilgili 4 sanık bulunuyor, bu sanıklardan 2'si tutuklu müteahhit, diğer 2 sanığın bir tanesi şantiye şefi ve diğerinin mimar olduğunu öğrenildi.

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# Kahramanmaraş # deprem # ​Gaziantep
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