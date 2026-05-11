En az 28 bin TL! Kira ödemelerinde yeni dönem cezaları cep yakıyor
Hukukçular, kira ödemelerinin sözleşmede adı yer almayan kişilere yapılmasının ciddi mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulundu. Ev sahibinin yakınına yapılan ödemelerin borcu düşürmeyebileceği belirtilirken, kiracıların tahliye ve icra riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
BAŞKASININ HESABINA YATIRAN YANABİLİR
Kira ödemelerinde yapılan küçük bir hata kiracıları büyük bir hukuki sorunla karşı karşıya bırakabiliyor. Uzmanlar, kira bedelinin sözleşmede adı olmayan kişilere gönderilmesinin ciddi risk taşıdığına dikkat çekiyor.
KİRAYI EŞE VEYA ÇOCUĞA GÖNDERMEK RİSKLİ OLABİLİR
Hukukçulara göre ev sahibinin eşi, çocuğu veya yakınına yapılan kira ödemeleri her zaman geçerli sayılmayabiliyor. Bu durum kiracının borçtan kurtulmamasına neden olabiliyor.
TAHLİYE DAVASI AÇILABİLİR
Uzmanlar, üçüncü kişiye yapılan kira ödemesinin ardından ev sahibinin “kira ödenmedi” gerekçesiyle icra takibi başlatabileceğini ve tahliye davası açabileceğini belirtiyor.
KİRA ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM
Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, kira ödemelerinde banka veya posta aracılığıyla ödeme zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.
ELDEN KİRA VERENLERE CEZA VAR
Ahmet Muaz Gezgin, kirayı elden veren kiracı ve ev sahiplerine para cezası uygulanabileceğini söyledi. Düzenlemenin Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında yürürlüğe girdiği belirtildi.
CEZALAR 28 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR
Avukat Gezgin’in açıklamasına göre:
birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için en az 28 bin TL,
ikinci sınıf tüccarlar için en az 14 bin TL,
diğer mükellefler için ise en az 7 bin TL ceza uygulanabiliyor.
UZMANLARDAN YAZILI BELGE UYARISI
Hukukçular, kira ödemesi üçüncü kişiye yapılacaksa bunun mutlaka yazılı belgeyle kayıt altına alınması gerektiğini belirtiyor.
AÇIKLAMA KISMI BOŞ BIRAKILMAMALI
Uzmanlara göre banka havalesi yapılırken açıklama kısmına ödeme dönemi, ay ve yıl bilgileri mutlaka yazılmalı.
EN GÜVENLİ YÖNTEMİ AÇIKLADI
Avukat Ahmet Muaz Gezgin, en güvenli yöntemin kira bedelinin doğrudan sözleşmede yer alan mülk sahibinin IBAN numarasına yatırılması olduğunu söyledi.
KİRACILARA “DİKKATLİ OLUN” UYARISI
Uzmanlar, kira ödemelerinde yapılacak yanlış işlemlerin kiracıları mağdur edebileceğini belirterek ödeme belgelerinin mutlaka saklanması gerektiğini ifade ediyor.