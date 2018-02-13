Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) en çok tercih edilen bebek isminin kızlarda Zeynep, erkeklerde Yusuf olduğunu açıkladı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2017 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde; kızlarda “Zeynep”, erkeklerde ise “Yusuf”un ilk sırada tercih edilen isimler olduğu görüldü.



Kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en popüler isimler sırasıyla: Elif, Defne, Hiranur ve Ebrar oldu. Erkek bebeklerde ise Yusuf’tan sonra en popüler isimler sırasıyla: Eymen, Ömer, Emir ve Miraç oldu.



İstanbul'da en popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Eymen oldu



ADNKS sonuçlarına göre, en büyük nüfusa sahip il olan İstanbul'da, kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla: Elif, Defne, Hiranur ve Ebrar oldu.



Erkek bebeklerde ise Eymen’den sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla: Ömer, Yusuf, Ömer Asaf ve Emir oldu.



Ankara'da kızlarda Zeynep, erkeklerde Eymen en çok tercih edilen isimler oldu



Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan Ankara'da, kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla: Elif, Defne, Miray ve Ebrar oldu.



Erkek bebeklerde ise Eymen’den sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla: Yusuf, Ömer, Emir ve Çınar oldu.



İzmir'de en popüler bebek ismi kızlarda Defne, erkeklerde Eymen oldu



Nüfus büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan İzmir'de, kız bebeklerde Defne’den sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla: Zeynep, Elif, Eylül ve Duru oldu.



Erkek bebeklerde ise Eymen’den sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla: Emir, Çınar, Yusuf ve Deniz oldu.



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