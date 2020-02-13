En güzel Sevgililer Günü mesajları... 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgiliye atılacak mesajlar... Sevgililer Günü hediyenizin üzerine yazabileceğiniz aşk sözleri...

M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius ordusunun erkek ihtiyacını karşılamak için genç erkeklere evlenmeyi yasaklamıştır. Bunun üzerine din adamı olan Aziz Valentine, evlenmek isteyen aşık çiftleri imparatordan gizli olarak evlendirmiş ve nikah kıymıştır. Bunun üzerine yakalanan ve idam edilen din adamı 14 Şubat günü öldürülmüştür. O günden sonra 14 Şubat'ın Sevgililer Günü olarak kutlandığı rivayet edilir.

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...

Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim. Sevgililer günün kutlu olsun bir tanem.

Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyor mu diye, baksan kaçacak sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek.

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…

"Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun birtanem"

Sen benim kalbim, ruhum, canım... Her şeyim oldun. Bundan sonra sensiz 14 Şubat geçirmeyeceğimi biliyorum. Seni seviyorum...

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmɑyı diliyorum.

Bazen sorarlar, “Hayatında biri vɑr mı” diye. Hayatımda biri yok. Birinde hayatım var. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

Seni hep iIk günkü gibi seveceğim. İyi ki benimsin. Ve iyi ki seninim. İyi ki benimIesin. Ve iyi ki seninIeyim. İyi ki biz oImayı başarabiImişiz. Beni sevdiğin için teşekkür ederim Seni çok seviyorum her şeyim.

Aşık oImamak mümkün mü? O güzeIIiğine... Seni seviyorum...

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