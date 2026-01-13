En İyi Film Ödülü çöpte: Necmi Sancak’ın İsrail tepkisi geri adım attırdı

Yönetmen Necmi Sancak, İstanbul Modern ve İKSV’nin İsrail’le yürüttüğü kültürel iş birliklerine tepki göstererek, kazandığı “En İyi Film” ödülünü çöpe attı. Sancak, İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık suçlarına dikkat çekerek boykot çağrısı yaptı.

Film yapımcısı ve yönetmen Necmi Sancak, İstanbul Modern ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nin İsrail’le sürdürdüğü kültürel iş birliklerine sert tepki gösterdi. Sancak, İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık suçları nedeniyle bu tür ilişkilerin kabul edilemez olduğunu belirterek, İKSV’den aldığı “En İyi Film” ödülünü çöpe attı.

Yönetmen Necmi Sancak, İstanbul Modern’in İsrail’deki müzelerle yürüttüğü iş birliklerini eleştirerek, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırım politikalarına dikkat çekti. Bu kapsamda aldığı ödülü protesto amacıyla çöpe atan Sancak, sanat dünyasının bu süreçte sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

KÜLTÜR SANAT KURUMLARINA SESLENDİ

“Ayşe” filmiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan En İyi Film Ödülü’nü alan Sancak, İstanbul Modern’in anlaşmalı müzeler listesinde İsrail’den iki müzenin yer almasına sert çıktı. İsrail ile bu koşullarda her türlü kültürel iş birliğinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Sancak, sanatın zulüm karşısında tarafsız kalamayacağını dile getirdi.

Sancak, kültür ve sanat kurumlarını İsrail’le tüm bağlarını koparmaya çağırarak, boykot çağrısını yineledi.

Tepkilerin ardından İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İsrail’den iki müzenin yer aldığı uluslararası üyelik programından çekildiğini açıkladı.

Eleştirilerin odağındaki The Israel Museum, İsrail devletinin ulusal kimlik inşasında merkezi rol oynayan, kamu kaynaklarıyla desteklenen ve devlet protokolünün parçası olan bir kurum olarak biliniyor.

Necmi Sancak’ın ödül protestosu geniş yankı uyandırırken, İstanbul Modern ve İKSV’ye yönelik tepkiler büyüdü. Kurumların geri adım atması, bu çıkışın kültür dünyasında etkili olduğunu ortaya koydu.

