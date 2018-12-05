Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 84’üncü yıl dönümünde kadınlar, tüm yurtta alanlardaydı. Antalya, Ankara ve Denizli’de kadınlar, Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri olan bu hakka sonuna kadar sahip çıkacaklarını gösterdi. Kimi yürüyüşle, kimisi de kadın adaylara verdikleri destekle…

Türk kadını için bundan 84 yıl önce bir ilk yapıldı. Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden birisi olan kadınlara seçme ve seçilme hakkı, bir çok ülkenin kadın vatandaşından önce Türk kadınına tanındı.Antalya’da kadınlar haklarına sonuna kadar sahip çıkmak için yürüdü. Aydın Kanza Parkı’ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.Kentteki bir diğer etkinlik CKD Konyaaltı Şubesi tarafından yapıldı. CKD’li kadınlar hep bir ağızdan Andımızı okudu.Başkentte Cumhuriyet Kadınları, tamda bu günde anlamlı bir kampanya başlattı.CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan kampanyayı, yerel seçimlerde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, derneğin üyesi olan kadın adaylar için başlattıklarını söyledi.Denizli’de de, günün anlamına anlam katan bir tanıtım toplantısı vardı.Bu kadınlarımız, Denizli’nin muhtar adayları. “Her yere kadın eli değsin” diyerek mahallelerini yönetmeye aday oldular. Kadın adaylara CKD Denizli Şubesi’nden destek geldi.