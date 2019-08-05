Sözlü anlaşma sağlandı
Sözlü anlaşma sağlandı
Özersay'dan görüşme öncesi tarihi uyarı
Özersay'dan görüşme öncesi tarihi uyarı
Hindistan'dan flaş hamle
Hindistan'dan flaş hamle
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

EN SON HABERLER: Gazeteci Ali Tezel'den emekli maaşları- aylıklarıyla ilgili iddia: SGK artık emekli olanlara göndermiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar sosyal güvenlik kurumu haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bir iddiada bulundu. Tezel, SGK'nın artık emekli aylığıyla ilgili aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini kaydetti

EN SON HABERLER: Gazeteci Ali Tezel'den emekli maaşları- aylıklarıyla ilgili iddia: SGK artık emekli olanlara göndermiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar sosyal güvenlik kurumu haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bir açıklama yaptı.

"ARTIK EMEKLİ OLANLARA GÖNDERİLMİYOR"

Tezel, SGK'nın artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini belirtti.

Ali Tezel, "Aylık hesabı doğru mu degil mi öğrenmenizi istemiyor." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali tezel #sgk #sosyal güvenlik kurumu #emekli #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #aylık bağlanma oranları #abo
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.