Endonezya’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Lombok adasını vurdu.

Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok Adası’ndaki Mataram kentinin kuzeydoğusunda kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremin yerin 15 kilometre derinliğinde tespit edildiğini duyurdu.



Bölge için tsunami uyarısı yapıldı.



Yetkililer, can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin açıklama yapmadı.



Geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş ve bölgede turistik amaçlı bulunan binden fazla dağcı güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

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