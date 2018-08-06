Endonezya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 91'e yükseldi, yüzlerce kişi de yaralandı. Binden evin zarar gördüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 91'e yükseldi, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği açıklandı.Açıklama, Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho'dan geldi. Nughoro, Lombok Adası'nda binden fazla evin de zarar gördüğünü kaydetti. Binaların çoğunun çürük malzemeden yapıldığı tespit edildi.Lombok Adası’ının kuzeyi, doğusu ve Mataram kenti depremden en çok etkilenen bölgeler.Bölgeye çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. Güvenli bölgeye tahliye edilen binlerce kişiye battaniye, çadır ve gıda malzemesi gibi temel ihtiyaçlar sağlanmaya çalışılıyor.Bu arada bölgedeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.