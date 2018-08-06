İsrail TRT muhabirini gözaltına aldı
İsrail TRT muhabirini gözaltına aldı
Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı
Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısına tutuklama
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısına tutuklama

Endonezya 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Endonezya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 91'e yükseldi, yüzlerce kişi de yaralandı. Binden evin zarar gördüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Endonezya'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 91'e yükseldi, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Açıklama, Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho'dan geldi. Nughoro, Lombok Adası'nda binden fazla evin de zarar gördüğünü kaydetti. Binaların çoğunun çürük malzemeden yapıldığı tespit edildi.

Lombok Adası’ının kuzeyi, doğusu ve Mataram kenti depremden en çok etkilenen bölgeler. 

Bölgeye çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. Güvenli bölgeye tahliye edilen binlerce kişiye  battaniye, çadır ve gıda malzemesi gibi temel ihtiyaçlar sağlanmaya çalışılıyor.

Bu arada bölgedeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.