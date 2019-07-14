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Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

 Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kuzey Maluku adasının güneyinde, merkez üssü Lauwui kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olan ve 7,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu.

Depremle ilgili henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya
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