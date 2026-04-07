Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde sıkıntı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının enerji gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin enerji rotalarını çeşitlendirerek olası arz kesintilerine karşı hazırlıklı hale getirildiğini belirten Bayraktar, oluşabilecek risklere karşı kaynak ve tedarik çeşitliliğinin artırıldığını bildirdi.

''ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE BİR SIKINTI YOK''

Türkiye'nin enerji sağlama kapasitesine yönelik bir problem olmadığını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok." dedi. Bölgedeki çatışmaların enerji piyasalarına etkisini değerlendiren Bayraktar, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını umut ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKAKIM BORU HATTININ GÜVENLİĞİ MASADA

Bir gazetecinin TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik olası saldırı ihtimallerini sorması üzerine Bayraktar, konuyla ilgili yürütülen diplomatik temaslara değindi. Uluslararası iş birliğine işaret eden Bayraktar, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli." diye yanıtladı.

Bakan Bayraktar, enerji yatırımları ve arama faaliyetleri kapsamındaki yurt dışı mesaisine dair de bilgi verdi. Cuma günü Somali'ye bir ziyaret gerçekleştireceklerini aktaran Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak." dedi. Bayraktar'ın yapacağı bu ziyaretle eş zamanlı olarak, Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.