Enerji Bakanlığı açıkladı: Türkiye’de doğal gaz şebekesi 255 bin kilometreye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısını genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında belirlediği "Türkiye'deki her eve doğal gaz götürülmesi" hedefi doğrultusunda yatırımlar sürdürülüyor.

81 İL VE 982 YERLEŞİM YERİNE DOĞAL GAZ

2002 yılında yalnızca 5 il ve 57 yerleşim yerinde kullanımda olan doğal gaz ağı, aradan geçen sürede büyük ölçüde genişledi. 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz şebekesi; 20 bin kilometresi dağıtım ve 235 bin kilometresi iletim hattı olmak üzere toplam 255 bin kilometre uzunluğa ulaştı. Kurulan bu şebeke ile geçen yılın sonunda 81 ilin tamamına, 982 yerleşim yerine ve 230 Organize Sanayi Bölgesine (OSB) doğal gaz arzı sağlandı.

ABONE SAYISI 22,8 MİLYONA ÇIKTI

Altyapı yatırımları abone sayılarına da doğrudan yansıdı. 2002 yılında 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı, 22,8 milyona yükseldi. Sadece geçen yıl 47 yeni yerleşim yerine doğal gaz hattı çekildi ve Türkiye genelindeki konut abonesi sayısında yaklaşık 933 bin artış kaydedildi.

Mevcut şebeke ağıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkanı sunuluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, devam eden çalışmalarla birlikte bu yıl doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 1000'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.