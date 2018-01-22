Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Tüm vatan hainlerinin kökünü kurutmak için azimle mücadele ediyoruz. Eskiden savaşlar mertçeydi, iki ordu bir meydanda toplanır savaşırdı. Şimdi yanımıza arkamıza bakıyoruz hainleri görüyoruz. Milli çıkar ne gerektirirse yaparız" dedi. Bakan, ayrıca, "Kimsenin toprağında gözümüz yok" açıklamasını yaptı

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı, 3. gününde başarıyla sürüyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, harekata ilişkin açıklamalar yaptı.



Albayrak, "Tüm vatan hainlerinin kökünü kurutmak için azimle mücadele ediyoruz" dedi.



Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Eskiden savaşlar mertçeydi, iki ordu bir meydanda toplanır savaşırdı. Şimdi yanımıza arkamıza bakıyoruz hainleri görüyoruz. Allah bu millete düşmanın da yiğit ve mert olanını nasip etsin" diye konuştu.



Müttefiklerden destek beklemek en doğal hakları olduğunu aktaran Albayrak, "Çünkü müttefiklik bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.



"Milli çıkar ne gerektirirse yaparız" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, batının terörle mücadelede sınıfta kaldığı görüşünü dile getirdi.



Bakan, ayrıca, "Kimsenin toprağında gözümüz yok" açıklamasını yaptı.



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