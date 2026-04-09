Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’dan ‘Hürmüz’ mesajı: "Yeni enerji mimarisine ihtiyaç var"

Al Jazeera yazarı Kemal Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, dünyada günlük 103 milyon varil petrole ihtiyaç duyulduğunu ancak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kapanması nedeniyle tedarik imkânlarının kısıtlandığını ve 20 milyon varillik bir eksik oluştuğunu açıkladı. Bölgedeki krizin yeni bir enerji mimarisi ihtiyacını doğurduğunu belirten Bayraktar, altyapı projelerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

YENİ ENERJİ MİMARİSİNDE ÇEŞİTLENDİRME ŞART

Bakan Bayraktar, "Yeni enerji mimarisine ihtiyaç olduğu bu krizle birlikte oraya çıktı. Dünyanın ve bu bölgenin yapması gereken en önemli şey, enerji mimarisinde çeşitlendirmedir. Farklı altyapı projelerini hayata geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Dünyanın büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Bayraktar, sorunun çözümüne yönelik küresel beklentilere değindi. Bölgede başlayan ateşkesin petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğunu ve geçişlerin başlamasıyla durumun iyileşeceğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Çünkü dünyanın en önemli petrol tedarik lokasyonu Hürmüz Boğazında geçişler kapalı. 20 milyon varil eksik var. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmaya çalışılan bir dünyada yaşıyoruz. Bugün başlayan ateşkesle durumun değişeceği umudumuz arttı. Petrol fiyatlarında düşüş var ve geçişler başladığında bu daha da iyi bir yere gelecektir. Umudumuz kalıcı barışa ulaşmaktır."

MEVCUT BORU HATLARI DAHA BÜYÜK BİR YIKIMI ÖNLEDİ

Krizin yaşandığı bölgede petrol sevkiyatını sağlayan alternatif altyapıların önemine dikkat çekildi. Biri Suudi Arabistan petrolünü doğudan batıya taşıyan, diğeri ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah Limanı'na 1.8 milyon varil petrol aktaran iki ana boru hattının bulunduğunu belirten Bayraktar, bu hatların krizin boyutunu hafiflettiğini söyleyerek, "Bir de bu boru hatlarının olmadığını düşünün. Bunları şunun için söylüyorum: Çeşitlendirme her zamankinden daha önemli hale geldi. Bunlar olmasa çok daha yıkıcı krizle dünya karşı karşıya kalabilirdi. Burada çıkartacağımız önemli ders, kriz bizi yeni bir enerji mimarisine doğru zorluyor." dedi.

VARİL FİYATI 200 DOLARA ÇIKABİLİR

Krizin ekonomik yansımalarının dünyanın doğusu ile batısı arasında farklılık gösterdiği aktarıldı. Batıda henüz bir arz sorunu yaşanmamasına rağmen fiyat artışlarının hissedildiğini, doğuda ise hem fiyat hem de tedarik problemleri olduğunu ifade eden Bayraktar, fiziki teslimli kargolarda varil fiyatının 140 dolara ulaştığını bildirdi. Krizin uzaması durumunda yaşanabilecek senaryolara ilişkin uyarıda bulunan Bakan Bayraktar, "Batıda şu anda yaşanan bir fiyat etkisi var. Doğusunda ise arzda, yani tedarikte ayrıca fiyatla ilgili problem var. Krizin ekonomik etkisini şu anda hissetmeye başladı dünya. Batıda da arzla ilgili şu anda bir problem gözükmüyor. Ama fiyat tarafı herkesi etkilemiş durumda. Yani sonuçta bugün fiziki teslim edilecek bir kargo almaya kalkarsanız 140 dolar ödemeniz lazım varil fiyatı olarak. Bu fiyat daha yukarılara da gidebilir, 200 doları da bulabilir. Tabii böyle bir senaryo en istenmeyen senaryo. Böyle bir durumda dünya ekonomisinin tekrar küresel çapta bir resesyona girebilir. Hem ekonomiler küçülür hem de yüksek enflasyonla yaşarız. Bu işin sonu yıkıcı bir sonuç olabilir maalesef bütün dünya için. Dolayısıyla herkes bir an önce bu iş bitsin istiyor. Umarız ateşkes, kalıcı bir barışa döner." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamak amacıyla yıllardır kapsamlı bir çeşitlendirme stratejisi yürüttüğünü belirten Bayraktar, ülkenin mevcut konumunu değerlendirdi.

BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ ÜLKE KONUMUNA GELDİK

Türkiye'nin artan nüfusu ve araç sayısına paralel olarak enerji ihtiyacının da yükseldiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, komşu ülkelerle kurulan entegre bağlantıların Türkiye'yi enerji mimarisinde kilit bir noktaya taşıdığını ifade etti. Bayraktar, altyapı yatırımları ve tedarik kapasitesi hakkında şu bilgileri verdi:"Yani, Türkiye’de boru hatları, depolama tesisleri, çeşitlendirme stratejisiyle beraber çok büyük yatırımlar yaptık. Tabii bizim temel bir amacımız var: Ülkemizin enerji güvenliğini sağlama almak. Ülkemizde 86 milyon nüfus var, 34 milyon araç var, herkese 7/24 elektrik lazım. Bütün yatırımlarımızı öncelikle bu ihtiyaçları karşılamak için yapıyoruz. Ama gerek coğrafi konumumuz gerek dünya petrol, doğal gaz rezervlerinin bölgemizde bulunması, bu altyapı yatırımlarımızla ve coğrafi konumumuzla aynı zamanda bölgede önemli bir merkez ülke konumuna gelmiş durumdayız. Haritamıza bakın, iki tane ana boru hattımız var, Rusya’dan Mavi Akım ve Türk Akım boru hatlarıyla doğal gaz alıyoruz. Onun dışında Azerbaycan’dan iki noktadan Türkiye’ye giriş var, İran’dan giriş var. Dolayısıyla Türkiye, doğal gaz boru hatlarıyla doğal gaz tedarikini yapıyor. Bunların yanı sıra birçok yerde doğal gaz depolama alanları inşa ettik. Avrupa’yla olan bağlantılarımızın kapasitelerimizi artırdık. Suriye’ye çok kısa bir zaman önce Kilis üzerinden gaz vermeye başladık. Entegre bağlantılarımızla komşularımızla hem elektrikte hem doğal gazda hem petrolde muazzam bir altyapı yatırımı yaptık. Bu kadar altyapıyla Türkiye’ye bugün yaklaşık 80 milyar metreküp doğal gaz getirebilirsiniz. Gemiyle getirebiliriz, boru hatlarıyla getirebiliriz. Bizim tüketimimizden daha fazla bir kapasitemiz var. Bu aradaki farkı komşularımıza; Bulgaristan, Yunanistan üzerinden bütün Avrupa’ya satma imkânımız var. Bu bölgenin de gaza ihtiyacı var. Otomatik olarak bu durum bizi enerji mimarisinde merkezi bir konuma getiriyor."

ENERJİ MİMARİSİ İÇİN 3 YENİ PROJE ÖNERİSİ

Küresel ölçekte yaşanan son krizlerin yeni bir enerji altyapısını zorunlu kıldığını dile getiren Bayraktar, krizin etkilerini azaltmak ve bölgesel ticareti güçlendirmek amacıyla üç somut proje teklifi sundu. Hem Avrupa'nın hem de bölgenin enerji çeşitliliğine katkı sağlayacak bu projelerin önemine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:"Bu krizle beraber biz bölgeye şunu söylüyoruz: yeni enerji mimarisine ihtiyaç olduğu bu krizle birlikte oraya çıktı. Siyasi karar verildiğinde teknik olarak yapılabilecek, ticari olarak yapılması gereken yeni hatlar olması gerekiyor. Üç önerimiz var: Birincisi, yıllardır konuştuğumuz bir konu, Türkmen gazının Hazar üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa’ya gidişini hayata geçirmek gerekiyor. Yüzde yüz olması gereken bir proje. İkincisi, Irak-Türkiye boru hattının Basra’ya kadar uzaması çok çok ehemmiyetli bir şey. Bir de bu sadece Türkiye ve Irak için değil, bu petrol boru hattının yapılması dünya küresel piyasalar için de önemli bir şey. Üçüncüsü, Katar’dan Türkiye’ye doğal gaz boru hattı kesinlikle yapılması gereken bir proje. Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaşacak büyük bir proje olur. Teknik olarak ve ticari olarak yapılabilir bir projedir. Yani dünyanın ve bu bölgenin yapması gereken en önemli şey enerji mimarisinde çeşitlendirmedir. Farklı altyapı projelerini hayata geçirmemiz lazım. Bu teklifler, dünyadaki şu anda yaşadığımız enerji krizini azaltacak önemli projelerdir."

PETROLDE 1 DOLARLIK ARTIŞIN MALİYETİ 400 MİLYON DOLAR

Enerji piyasalarındaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisine yansımalarını rakamlarla açıklayan Bakan Bayraktar, mevcut fiyat senaryolarına göre ortaya çıkabilecek ek finansal yükü detaylandırdı. Kısa ve orta vadede bir risk öngörmediklerini ancak sürecin belirsizlikler barındırdığını aktaran Bayraktar, "Petrolün varil fiyatında bir dolarlık artışın bize maliyeti yaklaşık 400 milyon dolar. Yani, finansal yükü çok büyük. Ciddi bir tüketimi olan büyük bir ülkeyiz. Mali açıdan baktığınız zaman, yani eğer bu yıl ortalama 100 dolarlar civarında bir petrol fiyatı olursa, petrol ve akaryakıt tarafında bize yaklaşık ilave maliyeti en az 13-14 milyar dolar gibi olacak gözüküyor. Doğal gaz tarafında maliyeti de 7-10 milyar doları bulabilir. Türkiye’ye ilave bir yükü olacak bir konudan bahsediyoruz. Şu andaki gözüken tabloda kısa ve orta vadede bir risk görmüyoruz. Ama bu ne kadar sürecek, daha farklı şeyler olur mu, daha farklı arz kısıntıları olur mu onu bilmiyoruz. Şu anda gerçekleşen ateşkes kalıcı barışa dönüşür ve fiyatlar makul seviyeye gelirse oluşacak etkinin sınırlı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

DOĞAL GAZ DEPOLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 72

Türkiye'nin enerji arz güvenliğine yönelik aldığı tedbirlere de değinen Bakan Bayraktar, doğal gaz depolarında doluluk oranının yüzde 72 seviyesine ulaştığını duyurdu. Depolama süreçlerinde hem arz güvenliğinin hem de fiyatlama stratejilerinin dikkate alındığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu oran Avrupa’da %28 doluluk. Depolarımızı doldurmaya şu anda devam ediyoruz. Burada hem arz güvenliğini dikkate alıyoruz hem de fiyatlamasını, yani bunun ekonomik etkisi hesap ediyoruz. Ham petrol tanklarımızın %50’sinden fazlası dolu. Petrol ihtiyacımızın %10’u Hürmüz Boğazından geliyor, bu da yönetilebilir bir oran."