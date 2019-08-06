Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez KKTC'de

Türkiye, 4 gemi ile Doğu Akdeniz'de faaliyette... Yavuz Sondaj gemisi de çalışmalara başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti, Yavuz sodaj gemisine çıktı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de işbirliği vurgusunu yineledi.



Türkiye dört gemisi ile bölgede aktif çalışma yürütüyor. Fatih Kıbrıs'ın batısında sondaj çalışması yaparken, Yavuz da Karpaz açıklarında çalışmalara başladı.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmaları denetlemek ve bir dizi temasta bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.



Dönmez ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.



Dönmez ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.



Dönmez, Rum kesiminin adadaki tek taraflı hamlelerini eleştirdi.



Enerji Bakanı sahada da incelemelerde bulundu, KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte, Yavuz sondaj gemisine çıktığı bildirildi.





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