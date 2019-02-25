Siemens'in Türkiye İcra Kurulu üyesi Enerji Yönetimi Direktörü Oğuz Tezel'e 31 yıllık eşi Şebnem Tezel zina, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz hayat sürme ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla 10 milyon lira tazminat ve aylık 30 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Binnur Kortun Ertek'in açtığı davaya göre davacı Şebnem Tezel ile Oğuz Tezel 31 yıllık evliydi ve bir çocukları vardı. Şebnem Tezel'in iddiasına göre Oğuz Tezel, çalıştığı şirkette bazı kadınlarla kendisini aldattı.



EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER



Sabah gazetesinin haberine göre, dava dosyasında, Oğuz Tezel'in aynı anda 2-3 evlilik dışı ilişkiyi bir arada yürüttüğü iddia edildi. Bu kadınlardan birinin de asistanı A.Ş. olduğu iddiasına yer verildi. Şebnem Tezel, eşinin A.Ş.'yle imam nikahı yaptıklarını bizzat A.Ş.'den öğrendiğini belirtti. Yıllardır tanıdığı A.Ş.'yi evinde bile ağırladığını aktaran Şebnem Tezel, yine aynı şirkette çalışan H.S. ve R. ve E. isimli kadınların da kocasıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Asistan A.Ş., bir önceki asistan S.'nin de Oğuz Tezel'le ilişki yaşadığını söyledi. Şebnem Tezel, son olarak yakın arkadaşından, kocasının sigortacı H.Y. isimli evli kadınla ilişki halinde olduğunu öğrenince boşanma kararı aldı.



Avukatı, Şebnem Tezel'in boşanma dilekçesinde özetle şunları yazdı:



"Davalı eş, müvekkilime adeta haremindeki cariyelerden biri gibi davranmıştır. Tamamıyla kendisi için yaşamış, müvekkilime kölesi gibi muamele etmiştir. Müvekkilim, 30 yıllık evlilik hayatında bir kez dahi olsun eşinin işyerine gidememiştir. Zira eşi, işyerine gelmesini yasaklanmıştır. Bu yasağın nedeni ise yıllardır çalıştığı şirkette himayesinde çalışan kadınlarla evlilik dışı ilişkilerinin ortaya çıkmasını önlemek olduğu bugün anlaşılabilmektedir. 300 bin lira maaş aldığı ve Türk bankalarında yaklaşık 20 milyon lira hesabı olduğu bilinen davalı, 2 milyon dolarlık bir ev almış ve sadece sinema sistemine 100 bin dolar harcamıştır. Müvekkilimiz için aylık 30 bin lira yoksulluk nafakası ile 5 milyon lira maddi ve 5 milyon lira manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat istiyoruz"