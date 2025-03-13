Enerjide yeni dönem: Türkiye, petrol ve doğal gaz aramacılığında devrim yapıyor!

Türkiye’nin enerji alanındaki çalışmalarına yön veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Houston’da yaptığı açıklamada, petrol ve doğal gaz üretiminde yeni bir döneme girildiğini duyurdu. Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile imzaladığı anlaşmayla geleneksel olmayan yöntemler kullanılarak petrol ve gaz üretiminin artırılacağını belirtti.

Türkiye’nin, özellikle 2016’dan sonra enerji alanında önemli adımlar attığını vurgulayan Bayraktar, denizlerde yürütülen sondaj faaliyetlerinin yanı sıra kara sahalarında da daha verimli ve yenilikçi üretim tekniklerinin devreye alınacağını ifade etti.

GABAR VE SAKARYA'DA BÜYÜK BAŞARI

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği önemli keşiflere de değindi. 2021’de Gabar’da Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi yapıldı.

Bayraktar, arama çalışmalarını Türkiye'nin kendi filoları, sismik ve sondaj gemileri ve mühendisleriyle yapma stratejisinin 2017'de devreye alındığını ifade ederek, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını da anımsattı.

Şu an Sakarya sahasında üretilen doğal gaz 3 milyona yakın haneye ulaşıyor ve üretim kapasitesinin önümüzdeki aylarda 9,5 milyon metreküpe çıkacağı belirtiliyor. Gabar’da ise 78 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor ve bu miktarın daha da artırılması hedefleniyor.

Bayraktar, yeni anlaşmanın Türkiye’nin enerji sektöründe çığır açacağını belirterek, geleneksel olmayan yöntemlerle petrol ve gaz üretiminin ciddi oranda artırılacağını söyledi. 4 yıllık bir plan dahilinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin yer altı kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek için ileri teknoloji kullanılacak.

TÜRKMEN GAZI TÜRKİYE'YE AKMAYA BAŞLADI

Türkiye’nin doğal gaz tedarikini çeşitlendirmek için attığı adımlardan biri de Türkmen gazının ülkeye getirilmesi oldu. Geçtiğimiz yıl Antalya Diplomasi Forumu’nda imzalanan anlaşma çerçevesinde, 1 Mart itibarıyla Türkmenistan’dan İran üzerinden Türkiye’ye gaz akışı başladı.

Yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp gazın Türkiye’ye ulaşması planlanıyor. Bakan Bayraktar, bu sürecin ilerleyen dönemlerde Hazar geçişli bir boru hattı projesiyle daha da genişletilebileceğini söyledi.

TÜRKİYE VE ABD ARASINDA ENERJİDE YENİ DÖNEM

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin çok taraflı, dengeli ve çeşitlendirilmiş bir enerji politikası izlediğini belirtti. ABD ile enerji alanındaki iş birliklerinin de önem kazandığını ifade eden Bayraktar, özellikle LNG, madencilik ve küçük modüler reaktörler gibi alanlarda iki ülke arasındaki ortak çalışmaların artırılacağını vurguladı.

Türkiye’nin 2035’e kadar 120 bin megavat güneş ve rüzgar enerjisi üretme hedefi olduğunu belirten Bayraktar, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve yerli kömür kaynaklarının dengeli bir şekilde kullanılmasıyla ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanacağını ifade etti.