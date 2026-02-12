Enes Batur gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında işlem başlatılan Enes Batur, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada emniyet güçleri tarafından durduruldu. Soruşturma sürecinde yurtdışında olduğu belirlenen Batur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYORDU

Yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılık, Enes Batur hakkında gözaltı kararı vermişti. Ancak yapılan incelemelerde şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilince, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Batur'un ülkeye girişiyle birlikte bu karar infaz edildi.

Yakalama kararının basına yansımasının ardından yurtdışındayken sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Enes Batur, seyahatinin soruşturmadan bağımsız olduğunu belirtmişti.

Batur, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım."